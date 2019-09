Olimpiadi: al via percorso per gestione sicurezza, modello è Expo

Milano, 16 set. (AdnKronos) – Coordinare la gestione della sicurezza in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 di Milano e Cortina, valutando i rischi e le criticità che potrebbero compromettere la gestione dell’evento. Dalla minaccia terroristica alla criminalità, dalla logistica alla mobilità, […]

Milano, 16 set. (AdnKronos) – Coordinare la gestione della sicurezza in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 di Milano e Cortina, valutando i rischi e le criticità che potrebbero compromettere la gestione dell’evento. Dalla minaccia terroristica alla criminalità, dalla logistica alla mobilità, fino alla comunicazione. Sono alcuni dei temi affrontati dal forum ‘Criticità e punti di forza di un’Olimpiade invernale’, organizzato dall’Associazione Consiglieri regionali della Lombardia, in collaborazione con l’Ufficio di Presidenza di Palazzo Pirelli e Aiccre, e tenutosi oggi a Milano, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze dell’ordine per tracciare le linee guida sul fronte sicurezza per i prossimi anni. Il segretario degli ex rappresentanti dell’assemblea legislativa lombarda, Alessandro Patelli, aprendo i lavori ha spiegato che “mancano ancora molti anni, ma un tema complesso come quello della gestione del rischio va affrontato per tempo e soprattutto non in una situazione di emergenza”.

Le Olimpiadi del 2026, ha spiegato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi “non saranno solo un grande evento sportivo, ma saranno la possibilità di mettere a frutto un modello vincente, quello di Expo 2015”. Per Fermi “la peculiarità di questa Olimpiade è proprio l’ampiezza del territorio su cui si tiene”, con “più punti di attenzione da monitorare. Studieremo nuovi modelli che partano da questo presupposto”. Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia ha sottolineato che “le nostre forze dell’ordine e la nostra intellingence sono fra le migliori al mondo. Dimostreremo che l’Italia vince sempre quando ha una sfida di questo tipo davanti”.

L’Italia, ha continuato Fermi, “sui grandi eventi ha una marcia in più, come abbiamo visto con le Olimpiadi di Torino o con Expo. Ci sono delle criticità, ma le Olimpiadi sono una tale opportunità che sapremo affrontarle. Quando ci sono momenti così importanti la grandissima collaborazione fra tutte le istituzioni e le forze dell’ordine crea un clima di grande lavoro”.