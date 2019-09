Salvini a Pontida: «Questa è l’Italia che vincerà»

Il leader della Lega: «Qua non ci sono poltronari, ma donne e uomini con valori.»

Ecco il mio intervento, che emozione! Grazie #Pontida Gepostet von Matteo Salvini am Sonntag, 15. September 2019

«Questa è l’Italia che vincerà». Così si rivolge Matteo Salvini ai sostenitori della Lega in raduno a Pontida. «Qua non ci sono poltronari, ma donne e uomini con valori. Siate determinati e coraggiosi ma pazienti – ha detto – Sfideremo traditori chiusi nei palazzi. Non andremo mai con il Pd finché campiamo, neanche per mille poltrone».