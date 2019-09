Auto in fiamme dopo un incidente, morti padre e figlia

Gravissimo incidente stradale sulla statale Torino-Pinerolo. Illesi la madre e il figlioletto: si trovavano su un’altra auto

Gravissimo incidente stradale sulla statale Torino-Pinerolo, nei pressi del comune Piscina. Dopo un incidente, una Mini ha preso fuoco mentre all’interno sono rimasti intrappolati i due passeggeri. Nell’incendio sono morti un uomo e la figlia di sei anni, mentre si sono salvati una donna – moglie e madre delle vittime – e l’altro figlio della coppia, un neonato, che seguivano l’uomo a bordo di un’altra Mini. La donna ha provato a soccorrere le vittime, ma le fiamme l’hanno bloccata. Coinvolta nell’incidente anche una terza auto, il cui conducente è ferito, anche se in modo non grave. A dare l’allarme, secondo le prime informazioni, sarebbe stata proprio la donna, ora sotto choc. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente. La statale è ora chiusa in direzione Torino con uscita obbligatoria a Piscina.