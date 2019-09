Sassoli: “Fa von der Leyen idee bizzarre, chiarisca in Parlamento Ue”

Il presidente del Parlamento Ue parla alla convention di Areadem

“Ci sono alcune cose che non ci piacciono di quello che ha detto la von der Leyen, ne verificheremo la coerenza. Alcune sue parole nei portafogli dei commissari non le abbiamo trovate, come cultura e ricerca. Non ci puo’ essere la protezione dello stile di vita europeo, una cosa buona per una campagna di marketing, e non l’immigrazione. Non va bene, spero che queste siano ore di riflessione per la presidente, l’abbiamo invitata a chiarire in Parlamento questo percorso e certe idee bizzarre”. Un commento non certo tenero, quello pronunciato nel suo intervento alla convention di Areadem a Cortona, dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

“Sento il dibattito che c’è sulle regole e sui Trattati, è molto importante, però in questo momento teniamo alto questo dibattito ma concentriamoci sulle politiche, sono quelle che faranno dire ai cittadini che l’Europa è utile alla loro vita e che in Italia qualcosa è cambiato”, ha aggiunto Sassoli.

“Le democrazie – ha ammonito – sono sistemi fragili, che possono essere corrosi, ma noi non vogliamo vivere senza sistemi democratici. E l’intervista di Putin ci ha fatto capire che ai valori della democrazia non vogliamo rinunciare. Questa è la nostra battaglia per l’inizio degli anni Venti di questo secolo”.