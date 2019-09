Vertice sull’immigrazione, Ok Ue alla redistribuzione dei migranti sulla Ocean Viking

Si avvia forse al termine l’ennesima odissea per la nave ong che ha slavato dal naufragio diversi migranti nel mediterraneo. vertice sulla situazione tra i ministri competenti e Conte. Registrata una disponibilità alla redistribuzione dei paesi Ue

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte prende in mano decisamente il dossier migranti di ritorno dalla serie di incontri avuti con i vertici della Ue.

Incassato l’appoggio della von der Leyen per quanto riguarda i criteri di redistribuzione e la modifica radicale del trattato di Dublino, ha riunito i ministri competenti.

All’incontro hanno partecipato, oltre ai capi delegazione, Luigi Di Maio e Dario Franceschini, i titolari dei dicasteri interessati: Luciana Lamorgese (Interni), Lorenzo Guerini (Difesa) e Paola De Micheli (Infrastrutture).

Da quanto filtrato da Palazzo Chigi risulta che ci sia «un’adesione di diversi Stati membri che consentirà un’adeguata e sollecita soluzione», il riferimento è anche alla vicenda della Ocean Viking, che ha lasciato la zona sar maltese, dopo aver sbarcato una donna incinta in precarie condizioni di salute, con 84 migranti a bordo.

Il governo ha fatto sapere che la situazione è in via di risoluzione in quanto « si è registrata una forte adesione europea al meccanismo di redistribuzione già attivato nelle scorse ore dall’Italia»