Sicilia: ripresa in salita per l’Ars, scontro su maxi emendamento al collegato

Palermo, 10 set. (AdnKronos) – Doveva mettere tutti d’accordo e invece il maxi emendamento, elaborato dal presidente della commissione Bilancio Riccardo Savona e dal presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè per superare lo stallo causato dai collegati alla finanziaria, ha portato a una ripresa scoppiettante dei lavori di Sala d’Ercole. Un acceso botta e risposta tra alcuni deputati dell’opposizione (Pd, M5S e Sicilia Futura) e il presidente dell’Ars, tanto che Miccichè ha deciso di sospendere la seduta e riconvocarla alle 20 di stasera.

Al centro del dibattito l’ordine dei lavori e in particolare la proposta della maggioranza di votare il maxi emendamento (64 articoli) al collegato alla finanziaria già esitato dalla V Commissione. Richiesta che ha provocato la levata di scudi dell’opposizione con il capogruppo del Pd Giuseppe Lupo, quello del M5S Francesco Cappello e di Sicilia Futura Nicola D’Agostino che, regolamento alla mano, hanno chiesto il rinvio nelle commissioni di merito di tutte le norme del maxi emendamento. Non solo. L’opposizione ha chiesto che questo passaggio sia deciso con un voto d’aula. “Devo riflettere, ho bisogno di un po’ di tempo” ha detto il presidente dell’Ars che ha rinviato la seduta alle 20.