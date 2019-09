Inizia il Conte bis, superato anche lo scoglio del Senato. 160 i favorevoli, 133 i no

Una giornata segnata dallo scontro tra la Lega e Conte. Il presidente del Consiglio si è interrotto più volte per rispondere agli attacchi. Inizia così l’era del governo giallorosso.

Dopo una giornata costellata dal dibattito sulla fiducia al Senato, il governo Conte 2 ha ottenuto la fiducia definitiva. I voti favorevoli infatti sono stati 169, i no 133 e 5 gli astenuti. Via libera dunque nonostante in Aula lo scontro è stato a volte a calor bianco. I leghisti infatti, con il discorso di Salvini, hanno attaccato principalmente il presidente del Consiglio. La pattuglia del Carroccio ha accolto Conte al grido si “Traditori”, l’antipasto di quella che sarebbe stata la giornata.

E se la Lega ha ribadito più volte il concetto di un governo nato solo per volontà di spartizione del potere, le poltrone, dal canto suo Conte non ha lesinato i contrattacchi interrompendosi più volte per rispondere. Inizia ufficialmente l’esecutivo giallorosso.