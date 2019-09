A dicembre in pensione Ilda Boccassini

MILANO

L’8 dicembre andrà in pensione per raggiunti limiti di età Ilda Boccassini, dal 2009 procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Ha indagato sul caso Ruby in cui è coinvolto l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Subentrò nel 1994 nel pool di Mani Pulite al posto di Antonio Di Pietro e lavorò nei processi a carico di Silvio Berlusconi, dallo Sme all’Imi- Sir, sino sul caso Ruby. Negli ultimi anni è stata coordinatrice della Direzione distrettuale antimafia e in passato è stata tra i magistrati che si sono occupati delle stragi di Capaci e via D’Amelio.