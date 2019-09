Venezia 76: “Joker” vince il Leone d’oro. Luca Marinelli miglior attore

Alla rassegna cinematografica di Venezia “J’accuse” di Roman Polanski ha vinto il gran premio della giuria. A “La mafia non è più quella di una volta”, di Franco Maresco il premio speciale

“Joker”, di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, ha vinto il Leone d’oro della 76.ma edizione della Mostra del cinema di Venezia. Gran premio della giuria a “J’Accuse” di Roman Polanski. Due premi per l’Italia: a “La mafia non è più quella di una volta”, di Franco Maresco, il premio speciale della giuria mentre Luca Marinelli ha vinto la Coppa Volpi come migliore attore per “Martin Eden”. Migliore attrice Ariane Ascaride (“Gloria Mundi”).

Luca Marinelli che ha vinto per Martin Eden, l’adattamento di Jack London fatto dal regista Pietro Marcello, nel ritirare il premio ha detto: “Giuro che non sarò breve. Ringrazio il festival e la giuria è un’emozione gigantesca ricevere questo premio da voi, prima che vi rendiate conto dell’errore”. Quindi ha voluto ringraziare in tutte le lingue dei giurati: “Grazie, merci, arigato. Grazie al mio regista per la sua onestà e coraggio, mi ha dato fiducia e mi ha regalato questa avventura, tutto il cast e la troupe, Napoli che si è donata corpo e immagine a questo film. Vorrei ringraziare fratelli, sorelle, maestri e maestre e poi vorrei ringraziare mia moglie e i miei due figli che accarezzano la mia anima con i loro sorrisi. Ho questo premio tra le mani grazie a Jack London che ha creato questo meraviglioso marinaio in cerca della verità. Per questo voglio dedicare a tutte le persone splendide che sono in mare a salvare persone che fuggono da situazioni terribili e per evitare che facciamo figure pessime con noi stessi e con il mondo. Viva l’umanità e viva l’amore”.

La serata è stata introdotta dalla madrina Alessandra Mastronardi, che ha ricordato i Leoni d’oro alla carriera assegnati a Julie Andrews e Pedro Almodovar.