Sicilia: innovazione tecnologica, da Regione 9mln per 20 aziende

Palermo, 7 set. (AdnKronos) – Via libera dai finanziamenti di venti piccole, medie e grandi aziende siciliane per sostenere l’innovazione tecnologica. La Regione, tramite l’assessorato alle Attività produttive, ha approvato la graduatoria definitiva che stanzia nove milioni di euro, nell’ambito […]

Palermo, 7 set. (AdnKronos) – Via libera dai finanziamenti di venti piccole, medie e grandi aziende siciliane per sostenere l’innovazione tecnologica. La Regione, tramite l’assessorato alle Attività produttive, ha approvato la graduatoria definitiva che stanzia nove milioni di euro, nell’ambito del Po Fesr 2014-2020 (azione 1.1.3). Il bando prevedeva ‘l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative’.

Per il presidente della Regione Nello Musumeci si tratta di “un importante segnale di importanza e di attenzione che il governo rivolge nei confronti delle imprese dell’Isola impegnate ad accrescere e consolidare la propria posizione sui mercati internazionali, attraverso una costante e continua innovazione”.