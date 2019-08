Arriva l’uragano Dorian: allarme rosso in Florida

Classificato “categoria 4”, raggiungerà le coste della Florida nella notte tra domenica e lunedì. Evacuate migliaia di persone

Trump ha cancellato il suo viaggio in Polonia, dove era atteso questo weekend, a causa dell’emergenza per l’arrivo dell’uragano Dorian in Florida, dove è scattato l’allarme rosso con le autorità che invitano i residenti raggiungere altri Stati. «Per assicurare che tutte le risorse del governo federale siano focalizzate sulla tempesta in arrivo, ho deciso di mandare al mio posto il vice presidente Mike Pence», ha annunciato il presidente americano. Ma secondo il Washington post, Trump non era mai stato entusiasta del viaggio e il suo staff aveva cominciato a discutere della sua cancellazione già dall’inizio della settimana. Appena tornato dal G7 di Biarritz, il capo della Casa Bianca doveva nuovamente attraversare l’Atlantico per partecipare alle commemorazioni in Polonia per il 70esimo anniversario dello scoppio della seconda guerra mondiale. Ma diversi segnali indicavano che non ci fosse molto «entusiasmo». Dorian, uragano di categoria 4 dovrebbe travolgere lo stato nella notte fra domenica e lunedì. «La nostra massima priorità è la salvezza e la sicurezza delle persone sulla strada dell’uragano, rinvierò la visita in Polonia ad un prossimo futuro», ha detto Trump