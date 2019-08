Governo, la strada torna in salita. Di Maio: O passano i nostri punti o si va al voto. Pd: Se ha cambiato idea lo dica

Di Maio, che negli ultimi giorni pareva aver smussato alcune asperità dialettiche, è tornato a mostrare i muscoli. Nel Pd serpeggia il timore che ritorni in ballo anche la questione del ruolo di vicepremier. Per i 5 Stelle sarà determinante il voto su Rousseau

«Il discorso di Di Maio? Non l’ho ascoltato», l presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ci va con i piedi di piombo. ma sembra evidentemente un modo per scappare da domande spinose.

Le parole del capo politico dei 5 Stelle al termine del colloquio di stamattina, infatti rimettono la partita dell’accordo con il Pd su una strada in salita. Di Maio ha praticamente lanciato un aut aut ai suoi interlocutori e a Conte spetterà una faticosa opera di mediazione.

Per il leader grillino, che ha consegnato 20 proposte, il programma del Movimento non può essere oggetto quasi di discussione, e se sul sostegno ai redditi medio bassi le distanze non sembrano incolmabili, su altre materie tutto pare ritornato in gioco.

A partire dalla modifica dei Decreti Sicurezza, per i quali invece Zingaretti ha chiesto a Conte che vi venga messa mano, almeno recependo i rilievi espressi dal Presidente della Repubblica.

Di Maio, che negli ultimi giorni pareva aver smussato alcune asperità dialettiche, è tornato a mostrare i muscoli. «O passano i nostri punti del programma o meglio tornare al voto» ha detto. E poi «Siamo stati al governo per 14 mesi, poi qualcuno ha deciso di far cadere tutto sprecando un’occasione storica».

Nostalgia della Lega, probabilmente no, ma un irrigidimento a uso interno per riaffermare la sua leadership messa più volte in crisi dallo stesso Beppe Grillo, aspettando anche il responso che proverrà dalla consultazione sulla piattaforma Rousseau.

In questo senso nel Pd serpeggia il timore che ritorni in ballo anche la questione del ruolo di vicepremier. Dal Nazareno è subito partito il fuoco di fila delle reazioni, dalla Boschi a Orfini passando per altri esponenti di spicco fino ad Andrea Orlando che si chiede: «Di Maio ha cambiato idea? Lo dica chiaramente.»

Lo stupore del Pd è palese anche perché Zingaretti si era comunque mostrato aperto al confronto. Parlando di «taglio delle tasse sui salari medio bassi come elemento di giustizia e per il rilancio dei consumi».

Al centro delle programma del segretario il tema «del lavoro con un vero e proprio piano con investimenti pubblici e incentivi per investimenti privati, le infrastrutture green e per industria 4.0». Zingaretti poi ha anche inserito una novità e cioè la possibilità di studiare forme di gratuità per l’istruzione «dall’asilo nido all’università».