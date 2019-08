Grillo parla con Dio e dice: «Senza di me una Babele»

Il fondatore in un post fa luce sulla contesa interna. «da cosa crede sia mosso il poppante che ciuccia? Dal bisogno forse? No quella è semplice, essenziale, naturale ed ecologica avidità», e il riferimento sembra al leader politico del movimento

Beppe Grillo sceglie di parlare per metafore, ma le bordate arrivano comunque forti. Il Garante del Movimento cinque stelle ha pubblicato un post più che sibillino sul suo blog: il titolo “Ho incontrato Dio”, poi un lungo monologo in cui Dio parla direttamente con lui e gli chiede conto delle sue scelte.

«Sbaglio oppure una delle paure più diffuse oggi in Italia è che lei torni in campo, signor Giuseppe? Lei è il lessico, il vocabolario, della politica e del paese a partire dal V- Day. Lei è effetto e causa perfettamente pesati dell’oggigiorno. Senza vaffa in pratica non c’è sostanza e non si va da nessuna parte. Senza vaffa mancano nord e sud, est ed ovest caro Giuseppe. E lei cerca di rinchiudersi nel suo guscio sul mare…», un flusso di coscienza che sembra anche una sorta di j’accuse nei confronti di un Movimento che ha perso i connotati del vaffa, soprattutto in questa fase di consultazioni.

«Capisce quello che le dico Giuseppe? Si era messo sul suo palco trapiantato in una piazza a sbraitare di ladri ed economia, di un Parlamento con più ladri che a Scampia. Non esistono ladri, non esiste economia, non esiste la democrazia e non c’è nessun Ovest. Esiste soltanto un unico, intrecciato, multivariato dominio dell’avidità…», continua il post, che poi fa un riferimento che a molti è apparso eloquente: «Da cosa crede sia mosso il poppante che ciuccia? Dal bisogno forse? No quella è semplice, essenziale, naturale ed ecologica avidità», con “il poppante” che potrebbe essere proprio Di Maio, oggi alla spasmodica ricerca di una collocazione nel futuro governo.

Grillo poi analizza a modo suo lo svolgimento della crisi, scrivendo che «un giorno, i nostri figli, vedranno quel mondo perfetto: opinioni diverse ed opposte cammineranno tenendosi per mano cantando una pastorale», ma in questo mondo «Nessuno ascolterà nessuno, lo è stato sin da quando l’uomo è uscito dal magma. E lei ha osato interferire con queste leggi primordiali con i suoi vaffa, generando rischiose differenze, visibili contraddizioni, fiducioso di un uomo affrancato dalla natura».

Alla fine, Grillo si lancia un auto- appello: «Ora, faccia rientrare i vaffa signor Giuseppe, lasci che il mondo torni alle sue piccole diplomatiche faccende, smetta subito di interferire con le primordiali leggi della dicitura e lasci ad ognuno la sua mediocrità».

Una sorta di desistenza, quella vagheggiata da Grillo, che però termina con un incoraggiamento a lui da parte di Dio: «Li lasci lì senza un linguaggio: che la Babele si scateni». Come a dire che, senza di lui, il Movimento non avrà più nessuna lingua che il popolo possa capire.