L’Ong Lifeline soccorre 101 persone al largo della Libia

La nave Eleonore alla ricerca di un porto sicuro

La nave Eleonore di LifeLine ha soccorso ieri 101 persone a bordo di un gommone che stava affondando a 43 miglia da Al- Khoms. Lo scrive su Facebook Mediterranea Saving Humans, sottolineando che la nave Mare Jonio ha offerto la sua assistenza e si sta dirigendo verso est. ‘

Mentre erano ancora in corso le operazioni di soccorso da parte del rescue team di Eleonore, una motovedetta della cosiddetta ‘ guardia costiera libica’ si è minacciosamente avvicinata al gommone, terrorizzando i naufraghi – scrive la ong – Poi si è fortunatamente allontanata, le persone sono tutte in salvo a bordo della nave Eleonore che sta facendo rotta verso nord alla ricerca di un porto sicuro per lo sbarco dei naufraghi’.