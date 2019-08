Giustizia narrata, un processo kafkiano al contrario

“L’uomo che voleva essere colpevole” il romanzo del danese Henrik Stangerup. Lo Stato onnipresente e onnisciente tutto disciplina e tutto organizza, tutto sorveglia e tutto prevede

Si può ammazzare la moglie deliberatamente senza essere puniti per questo?

Può accadere nell’universo immaginario ( ma fino a un certo punto ) di Henrik Stangerup, uno dei più raffinati scrittori della letteratura scandinava.

Si tratta di una letteratura forse poco conosciuta, ma di primissimo piano nel panorama letterario internazionale: basti pensare che ad essa appartiene il testo della scenografia de “Il settimo sigillo”, dovuto ad Ingmar Bergman, uno dei massimi capolavori della filmografia mondiale di tutti i tempi.

La trama, in breve. Torben, scrittore dalla vena inaridita, vive con la moglie in un universo che potremmo definire “concentrazionario”, che richiama alla mente il “1984” di Orwell.

Lo Stato onnipresente e onnisciente tutto disciplina e tutto organizza, tutto sorveglia e tutto prevede. Perfino per generare un figlio, occorre una espressa autorizzazione degli organi competenti, i quali decideranno in modo insindacabile se e chi sarà reputato degno di divenire genitore, pena sanzioni molto severe: chi, dopo aver superato gli opportuni test, non otterrà il “certificato di procreazione” non sarà autorizzato a procreare.

Torben, dotato della sensibilità propria di uno scrittore, soffre moltissimo questa situazione antiumana perché profondamente liberticida e per questo motivo, lui e la moglie Edith si sono sempre schierati – sia pure in modo cauto per non incorrere nella severità delle sanzioni – contro il regime.

Si giunge al punto di vietare le fiabe di Andersen, considerate antisociali perché troppo capaci di esaltare il genio del singolo; mentre quelle, celeberrime, dei fratelli Grimm vengono depurate dagli elementi considerati socialmente inutili o addirittura nocivi.

Insomma, una situazione umanamente insostenibile. Tuttavia, inaspettatamente, Edith, stanca di opporsi al sistema, sembra cedere…. Ed è allora che Torben – sentendosi tradito – preso da una furia violenta, la uccide, probabilmente per evitare una completa resa di lei al sistema sociale e statale.

Subito dopo, ovviamente, rendendosi conto del grave fatto commesso, ne soffre la colpa e chiama lui stesso gli Assistenti, chiedendo di essere arrestato e punito.

Ma, sorprendentemente, gli Assistenti si rifiutano di arrestarlo e processarlo, affermando che di colpa e colpevolezza non è più lecito parlare, dovendo il fatto increscioso accaduto ascriversi ad un doloroso errore nel sistema sociale, che evidentemente nascondeva una falla, una lacuna.

E dunque bisogna aggiustare il sistema, ma senza ovviamente punire nessuno, perché nessuno può essere considerato colpevole di nulla, per quanto grave sia il fatto di cui si tratta.

Torben si stupisce ovviamente del fatto di non potere essere né arrestato né processato né punito e chiede perciò ripetutamente di essere giudicato e dichiarato colpevole dell’omicidio di Edith.

Invano.