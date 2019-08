G7, progressi su dazi e Iran. Piano di aiuti per l’Amazzonia.

Si è concluso il vertice G7 di Biarriz. Arrivo a sorpresa del ministro degli Esteri iraniano. Trump conciliante. Accordo su un piano da 20 milioni di euro per l’Amazzonia. Continua lo scontro tra Macron e Bolsonaro

Il vertice dei paesi del G7, terminato ieri a Biarriz in Francia, verrà ricordato certamente per gli accordi su alcuni dossier fondamentali e l’attivismo del presidente padrone di casa Emmanuel Macron. L’azione dell’inquilino dell’Eliseo è stata diretta soprattutto nei confronti di Donald Trump.

Quest’ultimo si è trovato di fronte alla visita a sorpresa, voluta fortemente da Macron stesso, del ministro degli esteri iraniano Javad Zarif.

Poteva essere una rottura è invece le cronache parlano di un presidente Usa abbastanza conciliante anche se ha giudicato prematuro un incontro con il diplomatico di Teheran. Progressi più significativi invece per quanto riguarda la guerra commerciale dei dazi tra Usa e Cina.

Due sono state le telefonate notturne tra i rappresentanti dei rispettivi paesi che sembrano preludere ad un’intesa positiva. Impressione confermata da Trump che ha definito il presidente cinese Xi Jinping come un «grande leader».

Un’atmosfera armoniosa che ha avuto riflessi importanti anche riguardo a possibili barriere doganali verso i prodotti dell’industria automobilistica europea.

Intanto la situazione in Amazzonia diventa più grave di ora in ora, i dati dell’Inpe (Istituto nazionale delle ricerche spaziali del Brasile) stimano che nella immensa zona amazzonica che comprende nove stati (i più grandi Amazonas, Pará, Mato Grosso e Rondônia) solo nell’ultima settimana sono scoppiati 3mila nuovi incendi. Il fronte delle fiamme più lungo è quello al confine tra Brasile, Bolivia e Paraguay. Un territorio di almeno 100 chilometri devastato dal fuoco.

Macron domenica aveva annunciato che sarebbe stato siglato un accordo con alcuni paesi dell’America latina per far fronte all’emergenza. Ieri sono stati spiegati i dettagli di un piano che prevede lo stanziamento di 17, 9 milioni di euro per il Brasile da parte di paesi donatori ( Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti).

Verrano inviati aerei Canadair per gettare acqua sui fuochi insieme a vigili del fuoco specializzati e personale militare. Altri 5 milioni di dollari arriveranno invece dall’organizzazione Earth Alliance dell’attore Leonardo Di Caprio.