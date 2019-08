Controesodo tra maltempo e sciopero in autostrada

Prevista un’altra giornata da bollino rosso sui circa 30mila chilometri di rete stradale e autostradale per il controesodo

Il maltempo e lo sciopero dei casellanti non aiuterà i tantissimi vacanzieri che stanno tornando a casa, ma non sarà semplice. È prevista un’altra giornata da bollino rosso sui circa 30mila chilometri di rete stradale e autostradale. Per facilitare la circolazione, sarà in vigore il divieto di circolazione dei veicoli commerciali di massa superiore a 7,5 tonnellate fino alle 22 di questa sera.

Il nuovo sciopero delle autostrade di 4 ore, previsto fino a domani, dopo quello del 4 e 5 agosto, è stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl,Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, “a seguito della rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di settore”. La protesta interessa gli addetti ai caselli e il personale turnista non sottoposto alla regolamentazione dello sciopero, che si fermeranno dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di oggi e dalle 22 di oggi alle 2 di domani.

Il maltempo, invece, interessa tutto il Paese, in particolare le zone interne e montuose, dove sono previste condizioni di instabilità a carattere sparso, in particolare sulle zone interne e montuose e durante le ore centrali della giornata, a eccezione della Sicilia.

Per ridurre i disagi, Autostrade per l’Italia ha attivato una serie di misure per assistere gli automobilisti e favorire gli spostamenti nella domenica di controesodo: sono stati potenziati i presidi di pronto intervento e assistenza a chi viaggia, la gestione dei flussi di traffico in uscita dai caselli interessati dallo sciopero e le informazioni.