Open Arms, Salvini cede alle pressioni di Conte: “Autorizzo lo sbarco dei minori mio malgrado”

Il premier Conte aveva chiesto, con una nuova lettera a Salvini, lo sbarco immediato dei minori a bordo della nave Open Arms

“Lo sbarco dei (presunti) minori è una scelta di esclusiva responsabilità del premier. La linea del Viminale non cambia” ed è “diversa da quella di Conte”. Poi Salvini cede: “Mio malgrado accetto la tua decisione” quale “ennesimo esempio di leale collaborazione”. E così dei 134 migranti a bordo della Open Arms, dopo sedici giorni, 27 minori potranno sbarcare. In mattinata la ong aveva lanciato l’ennesimo appello: “Solo la mancanza di volontà dei politici che hanno il potere di decidere ci separa da un porto sicuro”, scrive su Twitter. “La situazione a bordo della Open Arms è insostenibile”. L’allarme è del capo missione dell’Ong, Riccardo Gatti, che chiarisce: “Abbiamo informato la Merkel, Macron, Sanchez e le autorità italiane. Abbiamo 134 persone più altre 19 sequestrate sulla nave quando già il Tar ha parlato di estrema vulnerabilità. Se dovesse, come hanno detto psicologi e medici, svilupparsi un’altra azione collettiva a bordo, non potremo controllarla”.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva continutao la sua linea dura continuando a ignorare la richieste di aiuto: “Per difendere l’Italia e gli Italiani io non mollo”, ha dichiarato. Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, nella sua lettera ha ribadito la richiesta fatta dal premier alla vigilia di Ferragosto, alla quale Salvini aveva opposto il suo no.

La procura di Agrigento ha inviato la polizia giudiziaria nella sede nazionale della Guardia costiera per acquisire documenti per ricostruire la catena di comando che ha portato a bloccare lo sbarco. Intanto scoppia un’altra polemica, legata al nuovo medico di Lampedusa e ai referti medici sulle condizioni dei migranti. La polizia sentirà il responsabile medico di Lampedusa Francesco Cascio per chiarire le condizioni dei 13 migranti fatti sbarcare dalla Open Arms per motivi di salute. Il medico, che non si trova sull’isola, sarà ascoltato al più presto. Per il momento ha sostenuto che i 13 erano in buone condizioni salvo uno che aveva contratto un’otite. E aveva sottolineato: “Mi fido dei miei, i referti sono chiari”.

Intanto tra Malta e le Pelagie c’è ancora in attesa la Ocean Viking con 365 migranti a bordo.