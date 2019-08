Caso Epstein, trovata e fotografata a Los Angeles Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell, l’amica e ex compagna di Jeffrey Epstein, sospettata di essere stata l’organizzatrice del traffico sessuale di ragazze minorenni

Rintracciata e fotografata a Los Angeles la “madama del crimine”, Ghislaine Maxwell, l’amica e ex compagna di Jeffrey Epstein, sospettata di essere stata l’organizzatrice del traffico sessuale di ragazze minorenni che aveva portato in carcere il finanziere newyorkese, morto sabato in cella in un caso di apparente suicidio. Il New York Post ha pubblicato la foto in esclusiva. Secondo una delle accusatrici, era stata lei a gestire il reclutamento delle ragazze per conto del finanziere accusato di pedofilia e a dirottarle nei vari incontri, tra l’appartamento di Manhattan e la residenza di Palm Beach.