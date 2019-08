Addio a Peter Fonda, icona della cultura hippie

È morto a Los Angeles Peter Fonda, aveva 79 anni era figlio di Henry Fonda e fratello di Jane Fonda. Leggendario interprete di “Easy Rider”

E’ morto a Los Angeles Peter Fonda. L’attore aveva 79 anni era figlio di Henry Fonda e fratello di Jane Fonda. Due volte nominato all’Oscar, è stato il leggendario interprete di “Easy Rider”, film che ha segnato una generazione. il road movie cult del 1969, con Dennis Hopper e Jack Nicholson. Petr Fonda non ha solo interpretato un ruolo in “Easy Rider”, considerato il manifesto della cultura hippie degli Anni 60, ma ha anche partecipato alla stesura della sceneggiatura e alla sua produzione. Il 14 luglio è stato il cinquantesimo anniversario del film e Peter Fonda aveva organizzato festeggiamenti per settembre. A dare l’annuncio della sua morte è stata la famiglia, che alla rivista “People” ha detto: “E’ con profondo dolore che condividiamo la notizia che Peter Fonda è morto”. La causa del decesso è stata insufficienza respiratoria, dovuta a un cancro ai polmoni.