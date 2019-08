Cosa spiega la tempistica del Capitano

Salvini non poteva più reggere il pressing che arrivava dal nocciolo duro della sua costituency

Sono in tanti gli aruspici che si domandano perché mai Matteo Salvini abbia deciso di aprire la crisi solo ora e non dopo la travolgente avanzata delle Europee. Traendone la convinzione che il titolare dell’Interno abbia sbagliato tempi e modi che, come si sa, in politica sono tutto; e che perciò ora si ritrovi più che mai in difficoltà per arrivare al voto. Sui tempi si può discettare, sui motivi invece no. Bastava ascoltare l’intervento dell’altro ieri al Senato e la snocciolata «dal mondo reale» del Capitano di imprenditori e dirigenti industriali che chiedevano di andare rapidamente al voto per capirlo. Salvini, semplicemente, non poteva più reggere il pressing che arrivava dal nocciolo duro della sua costituency, protesa a reclamare la fine del rapporto di governo con i Cinquestelle: il MoVimento dei “no”. Idem per la richiesta di autonomia che promana dalle regioni del Nord e che ha trovato nei pentastellati oppositori invalicabili. Il che mette in salita il percorso immaginato dal vicepremier leghista non solo sotto il profilo delle procedure e del timing elettorale, ma anche per quel che riguarda la campagna di conquista al Sud. Se le priorità sono quelle dell’elettorato nordista, infatti, diventa complicato sfondare nel Mezzogiorno: il beach tour minaccia di non essere sufficiente.

Tuttavia le scelte salviniane dicono qualcosa anche riguardo i tentativi di costituzione di una nuova maggioranza M5S- Pd. In particolare per quest’ultimo, infatti, e pur non assegnando alle ricette leghiste alcunché di salvifico a priori, non tener conto e contrapporsi alle richieste che arrivano dalla parte più industrializzata del Paese e più capace di reggere l’urto della concorrenza internazionale, non appare scelta lungimirante. L’esempio più lampante è di pochi giorni fa e riguarda la Tav, l’opera ferroviaria tenacemente osteggiata dai Cinquestelle e al contrario appoggiata dai Democrat. Non è fuori luogo domandarsi, al netto di tutte le altre questioni a cominciare dall’immigrazione, come sarà possibile amalgamare visioni della società e dello sviluppo ( o decrescita?) così distanti al punto da diventare antitetiche. Invece proprio sviluppo e crescita, come e più del no all’aumento dell’Iva, sono i banchi di prova di qualsiasi maggioranza e di qualsiasi governo: in particolare ora che i segnali di stagnazione si rafforzano. L’ardimento senza razionalità si trasforma in avventurismo.