La senatrice Cinzia Leone dei 5 Stelle partecipa all’iniziativa radicale “Ferragosto in carcere”

La terza edizione della mobilitazione indetta dal Partito Radicale “Ferragosto in carcere”, vedrà la partecipazione della senatrice eletta in Sicilia

IL COMUNICATO

«Ho aderito con convinzione all’iniziativa del Partito Radicale “Ferragosto in carcere”, è una mobilitazione lodevole e dal forte significato civile. Anche a nome del mio gruppo politico al Senato, il Movimento 5 Stelle, il 16 agosto andrò in visita nelle carceri di Palermo Pagliarelli e Ucciardone. Sono stata eletta in un collegio della Sicilia occidentale e sento il dovere di rappresentare il mio territorio nell’ambito di questa terza edizione di “Ferragosto in carcere”. E’ importante che i parlamentari facciano sentire la loro presenza e diano ascolto ai detenuti e agli agenti di Polizia Penitenziaria »