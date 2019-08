Si allarga il partito del no al voto. Renzi: «È il momento di darci tutti una mano»

La risposta di Salvini: «per loro prima la poltrona, per noi prima gli italiani»

«Il Governo gialloverde ha fallito, miseramente». A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è l’ex segretario del Pd Matteo Renzi, che attacca duramente Matteo Salvini.

«Oggi potremmo cullarci nel ritornello: “Noi lo avevamo detto”. Il tempo è stato galantuomo davvero. Ma un leader non può solo commentare ciò che accade: deve dare una visione. Anche quando può creare polemica o divisione: ”if you decide, you divide”, mi ha insegnato Barack Obama».

Dopo Beppe Grillo, che ha aperto la strada per un’alleanza trasversale che potrebbe accomunare M5s e Pd, con un ipotetico “partito del no” al voto anticipato, anche Renzi respinge l’idea delle elezioni.

«Io ritengo che andare a votare con questo sistema istituzionale, con questo ministro dell’Interno, con il rischio dell’aumento dell’Iva sia assurdo», ha affermato.

Da qui l’appello a tutte le forze politiche, «quelle più vicine e quelle più lontane, ma tutte», affinché «prevalga il senso delle istituzioni». Un appello che apre a scenari finora smentiti dagli stessi protagonisti – in particolare Renzi e Luigi Di Maio, leader del M5s – e che appare come una mano tesa a chiunque sia deciso a non consegnare, con le elezioni, l’Italia in mano a Salvini. Però chiarisce: non è un invito rivolto esclusivamente al 5 Stelle, ma a chiunque – dalla Lega ai grillini, da Forza Italia alla sinistra radicale, dalle Autonomie ai sovranisti fino ai gruppi parlamentari del Pd – a creare un «governo istituzionale che permetta agli italiani di votare il referendum sulla riduzione dei parlamentari, che eviti l’aumento dell’Iva, che gestisca le elezioni senza strumentalizzazioni».

«Per chi come noi pensa prima all’Italia che alla Ditta è il momento di dare una mano: una mano per evitare l’aumento delle tasse con un esecutivo istituzionale che impedisca la crisi economica e finanziaria. Sappiamo come gestire i conti pubblici – ha sottolineato Renzi – non sarà una manovra lacrime e sangue.S alvini ha preso il 17% e vuole decidere tutto da solo: non funziona così. E non ha senso trasformare l’Italia in un campo di battaglia per chi si odia. Prima mettiamo in sicurezza il nostro meraviglioso Paese, poi confrontiamoci in campagna elettorale e che vinca il migliore».

Intanto, all’appello di Grillo ha risposto presente proprio Di Maio, che ieri su Facebook commentava le parole del fondatore del Movimento. «Beppe è con noi ed è sempre stato con noi! Il vero cambiamento è il taglio dei parlamentari – ha sottolineato – Le vere elezioni si fanno con 345 poltrone in meno. Serve cambiare. E subito».

E non si è fatta attendere la risposta di Salvini. «Inciuci, giochetti di palazzo, governi tecnici o “di scopo” (?) non fermeranno la voglia degli Italiani di un governo finalmente forte, chiaro, libero, per tornare a correre, per l’Italia dei sì – ha replicato – Governo Renzi-Grillo-Boschi-Fico??? Le pensano tutte pur di salvare la poltrona! Andiamo avanti amici, per loro prima la poltrona, per noi prima gli italiani».