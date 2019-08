Sparatoria in una moschea ad Oslo, un ferito

Preso l’assalitore: si tratta di un uomo bianco che ha fatto irruzione in uniforme

Spari all’interno di una moschea ad Oslo, in Norvegia. Il fatto è avvenuto nel Centro islamico Al-Noor, alle 16.42 di oggi pomeriggio. Una persona è rimasta ferita ma ancora non sono chiari i dettagli della vicenda. Una persona vestita in uniforme ha fatto irruzione nella moschea, con due fucili, iniziando a sparare. Per fortuna, l’uomo è stato subito sopraffatto da uno dei membri del consiglio di amministrazione della moschea. L’autore della sparatoria è ferito.

Tre persone presenti nella moschea

«La polizia non ha informazioni su chi sia l’autore. Viene descritto come un giovane, bianco». In moschea, poco prima, c’era stata una preghiera, iniziata alle 15.30 e durata circa 15 minuti. Durante la preghiera erano presenti cinque o sette persone. La maggior parte ha lasciato la moschea al termine della funzione, ma all’interno della struttura sono rimaste tre persone.

Numerose ambulanze e auto della polizia sono sul posto.