Roma, vietato sedersi sulla scalinata di Trinità dei Monti

Sanzioni da 250 fino a 400 euro. E scoppia la polemica

Vietato sedersi sulla scalinata di Trinità dei Monti, in piazza di Spagna, perché è un monumento. Lo prevede il nuovo regolamento di polizia urbana di Roma Capitale, in cui era già stabilito il divieto di bivaccare con cibo e bevande. Per i trasgressori è prevista una sanzione di 250 euro, che potrà arrivare fino a 400 in caso di comportamenti gravi, come sporcare o danneggiare il monumento.

«Finché ci sono degli eccessi comportamentali da parte di alcuni turisti, non tutti, è comprensibile anche l’applicazione rigorosa di una norma, come in questo caso» ha dichiarato all’Andkronos Anna Vincenzoni, assessore all’Ambiente del municipio I con delega alla polizia locale. E scoppia la polemica.