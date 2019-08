Savona, ragazzo ferito dal lancio di un cassonetto in spiaggia

Il ragazzo francese di 12 anni era in vacanza in Liguria con la famiglia ed era in tenda

Un ragazzo francesce di 12 anni è stato colpito la notte scorsa da un cassonetto di metallo lanciato dall’Aurelia sulla spiaggia in Liguria, nella zona del Savonese, nei pressi dell’arenile di Bergeggi dove si trovava con la famiglia per una vacanza. Il bidone, lanciato da circa una ventina di metri di altezza, è finito sulla tenda dove erano alloggiati per la notte: il ragazzino ora si trova ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova con una frattura alla mandibola. A indagare su quanto è accaduto sono i Carabinier per risalire agli autori del lancio del cassonetto: l’ipotesi privilegiata sarebbe quella di un gesto volontario. Non si esclude la possibilità di un raid contro il fenomeno dei campeggiatori abusivi. Un altro bidone simile è stato trovato incastrato tra gli arbusti della scogliera, probabile che anche questo sia stato lanciato dalla strada panoramica. Secondo quanto si apprende, nella zona non sembrano esserci telecamere di sicurezza che possano aiutare gli inquirenti nell’accertamento dei fatti.