Oltre 900 piccoli migranti senza famiglia da un anno

La denuncia dell’American civil liberties union ( Aclu). Spesso risibili e pretestuosi i motivi delle separazioni. Un padre ha perso la custodia per non aver cambiato il pannolino alla figlia, un altro per aver subito una multa da 5 dollari

Sono oltre 900 i minori migranti separati dai propri genitori alla frontiera tra gli Usa e il Messico dal giugno del 2018, e questo avviene nonostante la pratica dell’amministrazione americana sia stata bloccata dai giudici.

La denuncia dell’Aclu

Lo denunciano gli attivisti dell’Aclu, l’American Civil Liberties Union che è ricorsa in tribunale. Dall’ordinanza dei giudici, 911 minori sarebbero stati separati dalle loro famiglie di cui 678 con i genitori accusati di reati. Un bambino su cinque, tra questi 900, avrebbe meno di cinque anni. Nel giugno del 2018 i giudici hanno ordinato all’amministrazione di Donald Trump di limitare la separazione delle famiglie di migranti ai casi in cui è a rischio la sicurezza dei bimbi.

Motivi risibili

Come spiegano i portavoce dell’Aclu, le ragioni per le quali viene tolta la custodia legale alle famiglie sono spesso «risibili e pretestuose». Può bastare un’infrazione anche minore del codice della strada per giustificare una revoca della custodia genitoriale.

I tanti testimoni ascoltati dall’Aclu raccontano di un padre che è stato separato da sua figlia per non averle «cambiato in tempo» il pannolino, di un altro perché non ha saputo rispondere alle domande delle guardie di frontiera in quanto balbuziente o di un altro ancora perché aveva danneggiato una proprietà privata per un danno complessivo di cinque dollari.

«È una cosa scioccante che l’amministrazione Trump continui a separare brutalmente i bambini dai loro genitori, quasi mille famiglie sono state devastate da questa pratica crudele e illegale», tuona Lee Gelernt, avvocato dell’Aclu specializzato in diritto dell’immigrazione.

La tolleranza zero di Trump

Dal canto suo l’amministrazione Trump continua a dare impulso alla politica di tolleranza zero verso l’immigrazione ma allo stesso tempo sostiene di agire nella legalità, precisando dalla scorsa estate questa pratica si è drasticamente ridotta e di procedere alle separazioni forzate solamente in caso di pericolo per il minore. Cifre e dichiarazioni che poco si accordano con le denunce dell’Aclu.