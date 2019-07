Lavoro: Confapi Padova, le aziende faticano a trovare ingegneri

Padova, 30 lug. (AdnKronos) – Tanti laureati in materie umanistiche, ma pochi in totale nel territorio. E le aziende ne hanno bisogno, soprattutto se provengono dalle aree raccolte nel cosiddetto Stem, acronimo che raggruppa Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. È quanto emerge dall’analisi […]

Padova, 30 lug. (AdnKronos) – Tanti laureati in materie umanistiche, ma pochi in totale nel territorio. E le aziende ne hanno bisogno, soprattutto se provengono dalle aree raccolte nel cosiddetto Stem, acronimo che raggruppa Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. È quanto emerge dall’analisi elaborata da Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, che ha raffrontato l’ultimo rapporto Eurostat sulla percentuale dei laureati nel continente, regione per regione, diramato pochi giorni fa, con il più recente rapporto Excelsior, il sistema informativo per l’occupazione e la formazione predisposto da Unioncamere in collaborazione con Ministero del Lavoro e Unione Europea.

Da un lato si riscontra come la percentuale di laureati italiani nella fascia di età 15-64 anni considerata a livello statistico sia tra le più basse del continente, tant’è che nessuna regione del Belpaese è sopra la media europea, che è del 32.3%. L’Italia invece è ferma al 19.1%, con il Veneto di poco sotto, al 18.8%, ultima fra le regioni del Nord e 13^ in un’ipotetica classifica che, nello Stivale, vede primeggiare il Lazio col 25.6%, davanti a Emilia Romagna e Liguria (22% ciascuna), e chiudere la Sicilia, con il 14%.

Dall’altro lato, a livello padovano, nel 2018 le entrate programmate dalle imprese dell’industria e dei servizi sono state pari a circa 77.460 unità, comprensive di tutte le forme contrattuali. E, tra le caratteristiche qualitative più rilevanti, emerge un significativo incremento della difficoltà di reperimento, che interessa il 32% di tutte le figure richieste, nonché un innalzamento del livello professionale delle entrate. La difficoltà di reperimento aumenta in maniera vertiginosa in determinate aree, in particolare per le aziende che hanno bisogno di “specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche”, dove sale al 70%, e per i “tecnici amministrativi, finanziari e della gestione della produzione”, dove si arriva al 59%. Considerando nello specifico i titoli di studio più richiesti dalle aziende a livello universitario, comanda Ingegneria nei suoi vari indirizzi, con una difficoltà di reperimento media del 61%.