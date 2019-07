“Classico Contemporaneo”, il teatro a Napoli nel Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore

La rassegna “Classico Contemporaneo” si svolgerà a Napoli dal 9 agosto al 1 settembre 2019

“Una occasione per ritrovarsi nel cuore del centro storico di Napoli, nel Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore, con quelli che sono i classici del teatro mediati da un linguaggio moderno”, sottolineano i direttori artistici Gianmarco Cesario e Mirko Di Martino della rassegna “Classico Contemporaneo”, che si svolgerà dal 9 agosto al 1 settembre 2019. Napoli città del teatro e di una qualificata offerta culturale per chi rimane in città, per chi vuole trascorrere e godere della visione, in un luogo suggestivo del centro storico, di spettacoli teatrali di grandi classici ma rivisitati in chiave contemporanea. Giunta alla sesta edizione, “Classico Contemporaneo” si rinnova restando uguale a se stessa. Anche quest’anno, infatti, la rassegna giunta alla sesta edizione, che l’Assessorato al Turismo ed alla Cultura del Comune di Napoli ha inserito tra gli eventi dell’Estate a Napoli. Ogni spettacolo in programma resterà in scena per almeno due date consecutive, a differenza degli altri anni, in modo da sostenere le nuove produzioni e consentire al pubblico di non perderli. “Classico Contemporaneo” diventa e “conferma così la sua vocazione di incubatore di nuove proposte – continua Mirko Di Martino – non è solo infatti una rassegna estiva ma un luogo dove nascono e si sperimentano nuovi percorsi e linguaggi artistici”. In linea con il titolo della rassegna, il programma si presenta, ancora una volta, rispettoso dei generi e dei linguaggi che rientrano a buon diritto tra i classici, rivisitati e riallestiti con gli occhi degli uomini di oggi: teatro antico (Sofocle e Plauto), commedia moderna (Shakespeare e Goldoni), i grandi del provocatori del ‘900 (Wilde, Genet e Viviani) ma anche i capolavori della musica napoletana o quelli della canzone d’autore, ed, infine, una finestra sulla commedia dell’arte (grazie alla collaborazione con ComeDì) nell’anno in cui Napoli è capitale internazionale del genere teatrale che rappresenta di più l’Italia nel mondo. Più Classico Contemporaneo di così….per una Estate in città.

Il programma

venerdì 9 agosto 2019 ore 21:30, “Napulitanata” concerto di musica napoletana con Francesca Curti Giardina

sabato 10 agosto | domenica 11 agosto | lunedì 12 agosto – ore 21:30 “le smanie per la villeggiatura di Carlo Goldoni adattamento Mirko Di Martino regia A. R. D’Auria

martedì 13 agosto | mercoledì 14 agosto, ore 20:00, COMED’ORO Premio per spettacoli di Commedia dell’Arte direzione artistica di Antonio Gargiulo

venerdì 16 agosto, sabato 17 agosto, ore 21:30, “La bisbetica influencer” testo e regia Diego Sommaripa liberamente ispirato a La Bisbetica Domata di Shakespeare

domenica 18 agosto, lunedì 19 agosto, ore 21:30, I MENECMI di Tito Maccio Plauto regia di Antonio Gargiulo

martedì 20 agosto | mercoledì 21 agosto – ore 21:30 “Ragu’ Chantant” CUCINA, MUSICA, TEATRO testo e regia di Margherita Romeo

giovedì 22 agosto | venerdì 23 agosto – ore 21:30 “Bocca di rosa” Omaggio a Fabrizio De Andrè – regia di Francesco Luongo

sabato 24 agosto | domenica 25 agosto – ore 21:30 “Salome” – Il settimo velo tratto da Oscar Wilde – regia di Roberta Misticone

martedì 27 agosto | mercoledì 28 agosto ore 21:30 “Unico Viviani!” MUSICHE E VERSI DI RAFFAELE VIVIANI – regia di Salvatore Sannino

giovedì 29 agosto | venerdì 30 agosto – ore 21:30 ‘E Cammarere ispirato a “LE SERVE” di Jean Genet – regia e drammaturgia di Fabio Di Gesto

sabato 31 agosto | domenica 1 settembre – ore 21:30 EDIPO RE (O)tratto da Sofocle – drammaturgia e regia Gianmarco Cesario

biglietti: intero € 13, on line > 65 e <26 € 10 abbonamenti: 3 spettacoli € 27, 7 spettacoli € 49 inizio spettacoli: ore 21.30 tel: 342 1785930 email: tram.biglietteria@gmail.com biglietti on line: www.teatrotram.it facebook.com/teatrotram