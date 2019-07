Mondiali di nuoto, il Settebello vince l’oro. Battuta la Spagna

Gli azzurri dopo aver eliminato in semifianle l’Ungheria per 12-10 hanno battuto per 10-5 la Spagna

La pallanuoto italiana trionfa ai mondiali coreani e aggiunge un altro oro al medagliere azzurro. Il Settebello, agli ordini dell’allenatore Sandro Campagna, hanno conquistato il quarto titolo Mondialie. L’Italia torna a vincere l’oro mondiale a distanza di 8 anni dall’ultima volta e ora va aggiornato il palmares dei primi posti ai Mondiali: 1978, 1994, 2011 e 2019. Gli azzurri dopo aver eliminato in semifianle l’Ungheria per 12-10 hanno battuto per 10-5 la temibile Spagna con partita chiusa già nel terzo quarto. Per i neo campioni iridati spiccano le doppiette di Luongo e Dolce.

Ed è arrivata anche un’altra medaglia dal nuoto. Il merito per la seconda volta di Simona Quadarella. La 20enne romana dopo l’oro sui 1500 stile ha conquistato l’argento negli 800 stile battuta solo dalla fenomenale americana Ledecky.