Espulsioni lampo per i migranti. Trump pensa a nuove misure

L’amministrazione Usa di Donald Trump è sul punto di annunciare misure per velocizzare le espulsione dei migranti, Un cavallo di battaglia della Casa Bianca

Donald Trump continua a cavalcare il suo principale cavallo di battaglia e annuncia che intende attuare nuove misure che entreranno in vigore «immediatamente» per velocizzare le deportazioni dei migranti illegali. Procedure speciali che bypasseranno i passaggi in tribunale.

Lo riporta il Washington Post, precisando che le nuove misure saranno valide per tutti i migranti che sono entrati illegalmente negli Stati Uniti entro gli ultimi due anni, molti dei quali assunti regolarmente da un datore di lavoro e con le famiglie al seguito.

Attualmente le “deportazioni veloci” vengono attuate solo per i clandestini che sono stati nel Paese per meno di due settimane e che sono stati fermati entro 100 miglia dal confine tra gli Stati Uniti e il Messico. La nuova policy riguaderà i fermi in ogni parte del territorio statunitense.