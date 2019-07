Autonomia: Armao, ‘no a regionalismo che spacchi Paese’

Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – “Il regionalismo differenziato che propongono Veneto, Lombardia e Emilia Romagna non va bene se vuole spaccare il Paese. Se invece vuole favorire il federalismo e riconoscere nel sud un’occasione di sviluppo per il Paese si può andare avanti”. Così il vicepresidente della […]

Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – “Il regionalismo differenziato che propongono Veneto, Lombardia e Emilia Romagna non va bene se vuole spaccare il Paese. Se invece vuole favorire il federalismo e riconoscere nel sud un’occasione di sviluppo per il Paese si può andare avanti”. Così il vicepresidente della Regione siciliana e assessore regionale all’Economia Gaetano Armao.

“Il conferimento di funzioni e risorse deve essere contestuale, non anteriore, al riequilibrio delle infrastrutture tra zone deboli e zone forti, altrimenti gli squilibri cresceranno inevitabilmente – spiega – Se prevale l’autogoverno sulla solidarietà, si aggraveranno le condizioni di frammentazione sociale e di desertificazione del Mezzogiorno. La Repubblica ha riconosciuto l’autonomia della Sicilia prima. Poi ha avviato gli interventi straordinari fino agli inizi degli anni ‘80, dando un contributo al superamento del divario. Ma il divario ha ricominciato a crescere e oggi siamo all’esigenza di fissare per legge l’obbligo per lo Stato di attuare investimenti al Sud, in proporzione alla popolazione. Ma né succedeva, né succede. Dovremmo essere al 34 per cento di interventi, siamo al 28%”.