La mia Libertà, note in Carcere per ricordare Franco Califano

A Regina Coeli, Rebibbia, Civitavecchia e Velletri una serie di concerti nelle carceri per ricordare il’artista romano Franco Califano

La mia Libertà

Al via da oggi “La mia Libertà- Note in Carcere”, il progetto promosso dal vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, realizzato insieme all’agenzia Joe& Joe, per portare la musica negli istituti penitenziari di Roma e provincia. Dolcenera, Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi, Mario Zamma e Marcello Cirillo saliranno sul “palco” delle carceri di Regina Coeli, Rebibbia femminile, Rebibbia Nuovo Complesso, Civitavecchia e Velletri.

Si parte da Rebibbia

“La mia Libertà- Note in Carcere”, parte martedì 23 luglio da Rebibbia femminile, alle ore 19.00, con il concerto di Paolo Vallesi; si prosegue con l’attore Mario Zamma e la musica di Marcello Cirillo, il 25 luglio ( ore 14.00) a Velletri e il 29 luglio ( ore 10.00) a Regina Coeli.

A settembre, la chiusura estiva sarà affidata a Dolcenera ( 4 settembre ore 17.00), protagonista sul palco di Rebibbia Nuovo Complesso e ad Enrico Ruggeri, che suonerà i suoi cavalli di battaglia per i detenuti di Civitavecchia.