Il protocollo

Il presidente dell’Aiga Vermiglio ha firmato un protocollo con il ministro dell’Istruzione Bussetti per diffondere la cultura della legalità nelle scuole, con il fondamentale apporto dei giovani avvocati. L’intesa avrà la durata di tre anni e riguarderà argomenti di stretta attualità come bullismo, l’uso di sostanze stupefacenti e la guida in stato d’ebbrezza.

«Si riafferma la funzione sociale dell’avvocato», ha detto Vermiglio.