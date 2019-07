Enel: incontro E- Distribuzione – Regione Friuli Venezia Giulia (2)

(AdnKronos) – Al centro dell’incontro un approfondito confronto su impianti e strutture organizzative che assicurano già oggi a circa 622.000 tra famiglie e imprese elevati standard qualitativi di servizio elettrico, destinati tuttavia a migliorare ulteriormente grazie agli investimenti in programma […]

(AdnKronos) – Al centro dell’incontro un approfondito confronto su impianti e strutture organizzative che assicurano già oggi a circa 622.000 tra famiglie e imprese elevati standard qualitativi di servizio elettrico, destinati tuttavia a migliorare ulteriormente grazie agli investimenti in programma nei prossimi anni e che saranno dedicati allo sviluppo degli impianti nonchè al sempre più elevato tasso di digitalizzazione delle infrastrutture.

In occasione della successiva visita al Centro Operativo, presidio fondamentale al buon funzionamento della rete, Regione ed E-Distribuzione hanno avuto altresì l’opportunità di valutare i buoni risultati della sinergia che ha permesso, anche in occasione di condizioni di maltempo particolarmente gravose, di assicurare alle squadre di Pronto Intervento dell’azienda di operare velocemente e con efficacia grazie al coordinamento e al supporto con il Servizio Regionale di Protezione Civile.

E-Distribuzione e Regione Friuli Venezia Giulia hanno concordato sull’opportunità di rafforzare ulteriormente gli ambiti di collaborazione affinchè le infrastrutture energetiche possano rappresentare un vero e proprio fattore abilitante dello sviluppo e della competitività del territorio.