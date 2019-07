La sindaca di Torino Appendino, caccia il suo vice

La prima cittadina del capoluogo piemontese usa il pugno duro e licenzia il proprio vice

La sindaca di Torino. Chiara Appendino, ha revocato l’incarico di vicesindaco e le deleghe a Guido Montanari. «La decisione – spiega la sindaca – segue le frasi pronunciate sul Salone dell’Auto che non hanno visto smentita. Una scelta non facile dal punto di vista umano ma che ho ritenuto necessaria nell’interesse della Città e della sua immagine».

Poi la sindaca ha continuato in consiglio comunale: «Non sono disposta in alcun modo ad andare avanti con il freno a mano tirato. È vero che in questi tre anni abbiamo fatto molto ma potevamo fare tanto altro».

«Non ci si può permettere questi inciampi – ha aggiunto la sindaca – non sono permesse battute di spirito. Assumerò io le deleghe ad interim, intanto ringrazio i consiglieri che si sono spesi per la città, che in tre anni ha raggiunto traguardi importanti»., ha concluso.

«Sono stato un capro espiatorio sul nulla.

Sarebbe stato più semplice se la sindaca Appendino avesse espresso una volontà politica nuova nelle riunioni di maggioranza o giunta», ha replicato all’Adnkronos l’ex vicesindaco Montanari. «In questi anni ha aggiunto – credo di aver svolto un buon lavoro come elemento di mediazione operativa tra i movimenti e l’amministrazione in completa adesione al programma di governo».