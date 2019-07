Veneto: Coldiretti, in regione 303 borghi con oltre 70 mila imprese (2)

(AdnKronos) – “Il dialogo, il coinvolgimento come forza sociale caratterizza una collaborazione sinergica che ha portato alla conquista di molti successi, la collaborazione sul territorio in caso di avversità atmosferiche, la garanzia della giusta informazione contro il proliferare di fake news che […]

(AdnKronos) – “Il dialogo, il coinvolgimento come forza sociale caratterizza una collaborazione sinergica che ha portato alla conquista di molti successi, la collaborazione sul territorio in caso di avversità atmosferiche, la garanzia della giusta informazione contro il proliferare di fake news che alimentano gruppi spontanei contro una o l’ altra posizione”, conclude.

In questo contesto si inserisce il convegno a cui sono stati invitati a relazionare Massimo Castelli Coordinatore Nazionale dei Piccoli Comuni, Roberto Pella Vice Presidente Anci Nazionale, Raffaele Cavalli Docente Università di Padova. Gli interventi saranno anticipati dai saluti del Sindaco di Vicenza Francesco Rucco, dalla Presidente Anci Veneto Maria Rosa Pavanello e dal Presidente di Coldiretti Vicenza Martino Cerantola. L’introduzione ai lavori, moderati dal giornalista Antonio Gregolin, sarà a cura della Presidente della Consulta dei Comuni di ridotta dimensione demografica Mariarosa Barazza.

Per sottolineare le azioni di adattamento climatico post calamità atmosferiche ci saranno Roberto Padrin Presidente della provincia di Belluno e l’Assessore incaricato dal Sindaco di Asiago. La chiusura spetta ad Ermete Realacci Presidente di Symbola e fautore di una legge dedicata, che prevede semplificazioni burocratiche, misure per il turismo, lo sviluppo della filiera corta, dell’agroenergia e tanto altro per il benessere delle comunità e la conferma della grande bellezza del nostro Paese.