Fi: Biancofiore, ‘Toti passi dalla parolocrazia alla fattocrazia’

Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Considerato che non si conosce la gavetta politica di Toti ma si sa che è stato sempre fortemente raccomandato da Berlusconi e nominato anche di recente coordinatore nazionale, per una volta dia il buon esempio. Si dimetta e sarò la prima a seguirlo e sono certa come me tanti altri che non sono affatto legati alle poltrone ma che ci sono arrivati per meriti e voti maturati sul campo”. Lo afferma Michaela Biancofiore, coordinatrice di Fi in Trentino.

“Toti -aggiunge- passi dalla parolocrazia alla fattocrazia o non è credibile anche quando dice cose giuste tipo il trionfo del merito, perché è una strada che lui non ha seguito. Quanto alle primarie leitmotiv giustificativo della kermesse totiana, si rischia il ridicolo quando si pensa di poter chiedere a Salvini di sottoporcisi, quando le uniche vere primarie si fanno nelle urne e lui lì ha già vinto. E ha vinto perché Salvini fa il Berlusconi, ora tocca a Berlusconi tornare a scatenarsi”.