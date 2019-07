Vladimir vede l’amico Silvio «Berlusconi? Vero leader»

Incontro informale all’aroporto di Fiumicino tra due vecchi amici

Vladimir vede Silvio. Prima di lasciare Roma, dopo gli incontri istituzionali, Vladimir Putin ha incontrato lo storico amico Silvio Berlusconi.

Fuori dai palazzi, un incontro «puramente privato», come avviene spesso, a riprova di un rapporto che va oltre gli impegni dettati dalle cariche rivestite.

Si sono visti all’aeroporto di Fiumicino, all’ora di cena, un faccia a faccia al quale i due leader politici sono arrivati dopo le parole al miele riservate dal presidente russo al leader di Forza Italia.

«Per quanto riguarda Berlusconi – ha dichiarato al Corriere della Sera – ci legano rapporti di amicizia pluriennali. Silvio è un politico di statura mondiale, un vero leader che propugna fermamente gli interessi del suo Paese nell’arena internazionale.

Suscita rispetto la sua sincera volontà di preservare e moltiplicare il potenziale accumulato nei rapporti tra i nostri Paesi.

Non riusciamo a incontrarci spesso, ma quando tale opportunità si presenta, lui non si permette mai di discutere questioni di politica interna. E non lo faccio nemmeno io».

E infatti, come riferito dal consigliere per gli Affari Esteri Yuri Ushakov, «Putin e Berlusconi sono in contatto continuo, si parlano al telefono, spesso Berlusconi viene in Russia, una continuazione dei contatti amichevoli e non formali».