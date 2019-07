L’allarme di Bruxelles: l’antisemitismo cresce a macchia d’olio

Nel 2018 il 44% dei giovani ebrei ha subito atti d’odio razziale

L’allarme di Bruxelles. Il 44% dei giovani ebrei europei ha subito molestie di carattere antisemita nel corso dell’ultimo anno, il 12% in più rispetto agli anziani. Molti però, ben l’ 80%, scelgono di non denunciare l’accaduto.

E per proteggersi non pochi ( il 45%) evitano di indossare indumenti o accessori che potrebbero identificarli come ebrei. Lo riporta una ricerca condotta tra i giovani ebrei europei dalla Fra, l’Agenzia Ue per i Diritti fondamentali, che ha sede a Vienna. L’indagine è stata condotta tra oltre 2.700 giovani ebrei, di età compresa tra 16 e 34 anni, in 12 Stati membri dell’Ue.