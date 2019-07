Saldi: Confcommercio Veneto, spostare l’inizio in avanti di un mese

Venezia, 4 lug. (AdnKronos) – Veneto, via ai saldi estivi sabato 6 luglio. Una partenza con molte speranze, dato che il maltempo di maggio ha spinto molte famiglie a rinviare gli acquisti, con conseguente riduzione del giro d’affari per i negozianti di circa il 40% rispetto alla media stagionale.

Secondo i dati Confcommercio, la flessione nelle spiagge in primavera è arrivata addirittura a sfiorare il 70%, e quest’anno il problema di liquidità per saldare i fornitori si è fatto emergenza. Un quadro cui si aggiungono la concorrenza dei giganti dell’e-commerce e la piaga dell’abusivismo commerciale nelle località turistiche.

“La gravità della situazione ha portato i nostri organismi regionali a riunirsi d’urgenza per offrire un aiuto concreto agli operatori del settore che, grazie all’intervento di Fidimpresa&Turismo Veneto, potranno accedere a finanziamenti a condizioni agevolate fino a 18 mesi, senza oneri accessori e richieste di garanzie reali”, ricorda il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon.