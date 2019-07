Libia, Tripoli: Stiamo valutando il rilascio di tutti i migranti

Il governo di Tripoli annuncia che starebbe considerando l’ipotesi di rilasciare tutti i migranti rinchiusi nei centri di detenzione. La notizia dopo la strage di Tajoura. L’Onu infuriato

Libia. Una notizia che, se confermata nei prossimi giorni, determinerebbe una situazione dai risvolti imprevedibili.

Notizia shock

Il governo di Tripoli guidato da Fayez Serraj starebbe “valutando la chiusura di tutti i centri di detenzione dei migranti e il rilascio di tutti i detenuti in Libia, con l’obiettivo di garantire la loro sicurezza”.

Lo riporta il sito The Libya Observer che cita a proposito il ministro dell’Interno tripolino Fathi Bashagha.

Numeri contrastanti

Anche l’Ansa registra la novità parlando, attraverso fonte attendibile, di almeno 6-7mila migranti sparsi nei centri intorno la capitale.

Invece l’Oim (Organizzazione mondiale per le migrazioni) solo due giorni fa aveva calcolato un numero di ameno 3mila persone.

In ogni caso si gratta di quantità difficili da accertare vista la situazione di guerra in Libia e l’esistenza di numerosi centri illegali mai controllati.

Un’altra prova di questa situazione sta nelle cifre fornite a dicembre dall’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati: 4900 tra migranti e rifugiati.

La strage di Tajoura

L’annuncio di Tripoli arriva dopo la strage del centro di detenzione di Tajoura, colpito da un bombardamento nel quale hanno perso la vita almeno 53 persone con 130 feriti.

Anche in questo caso le cifre divergono tra loro visto che la Mezzaluna Rossa riferisce cifre superiori di vittime e soprattutto episodi nei quali le guardie di Serraj avrebbero sparato alle spalle di chi tentava di scappare.L

’Onu è infuriato. Nonostante il centro fosse nei pressi di una base militare, quindi sotto costante pericolo, le autorità –scrivono in una nota i responsabili delle Nazioni Unite –“hanno continuato a trasferire migranti e rifugiati nel centro.

La Libia non è un porto sicuro

“Circa 600, tra cui donne e bambini, erano trattenuti contro la loro volontà al momento dell’attacco”. Inoltre – si aggiunge nella nota -“il fatto che oltre 3mila profughi e migranti intercettati in mare siano stati riportati in Libia nel 2019 è profondamente preoccupante. Questo è accaduto nonostante il chiaro fatto che, come il segretario generale dell’Onu Guterres ha sottolineato in una dichiarazione il 4 aprile 2019, Nessuno può affermare che la Libia sia un porto di sbarco sicuro a questo punto”.