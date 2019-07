Italia-Russia: incontro Conte-Putin, in sala stampa richiesto look consono

Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani, alle ore 16.15, incontrerà a Palazzo Chigi il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Al termine dei colloqui, alle ore 17.20 circa, è prevista una conferenza stampa congiunta nel cortile d’onore.

A seguire […]

Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani, alle ore 16.15, incontrerà a Palazzo Chigi il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Al termine dei colloqui, alle ore 17.20 circa, è prevista una conferenza stampa congiunta nel cortile d’onore.

A seguire i due Presidenti si trasferiranno al ministero degli Affari Esteri per partecipare, alle ore 18.30, al Foro di Dialogo Italo-Russo delle società civili, organizzato dai presidenti del Foro in collaborazione con l’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). L’evento vedrà la partecipazione di alti rappresentanti, italiani e russi, del mondo delle imprese e della cultura. Alle 19.30 a Villa Madama è prevista la cena delle due delegazioni.

Controlli serrati anche per la stampa. L’accesso a Palazzo Chigi dei giornalisti sarà consentito dalle ore 13.30 e non oltre le ore 15.30, per le operazioni relative ai controlli di sicurezza e il rilascio del badge, si legge nella nota di Palazzo Chigi. Dove è anche scritto che in sala stampa, dove si potrà assistere alla conferenza, “è richiesto un abbigliamento consono alla sede istituzionale”.