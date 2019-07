Migranti: Salvini, ‘in Lombardia arresti per chi lucrava su business’**

Limbadi (Vv), 2 lug. (AdnKronos) – “Anche stamattina sono state arrestate undici persone in Lombardia per il business dell’immigrazione, che lucravano sull’immigrazione. E’ chiaro ed evidente che l’immigrazione di massa porta soldi solo alle mafie e quindi vogliamo un’immigrazione controllata, qualificata, […]

Limbadi (Vv), 2 lug. (AdnKronos) – “Anche stamattina sono state arrestate undici persone in Lombardia per il business dell’immigrazione, che lucravano sull’immigrazione. E’ chiaro ed evidente che l’immigrazione di massa porta soldi solo alle mafie e quindi vogliamo un’immigrazione controllata, qualificata, limitata, positiva”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, parlando a Limbadi, in Calabria, dove si trova per la consegna di una villa sequestrata alla ‘ndrangheta.