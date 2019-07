Amgen: “Impegno per evitare che Brexit incida sui pazienti”

Monaco, 2 lug. (AdnKronos Salute) – La Brexit “è una sfida per l’economia europea, ma rappresenta anche un rischio di incappare in ritardi e carenze di farmaci: a risentirne sarebbero i pazienti. Per noi Brexit ha significato molto lavoro e impegno, nella logistica, nella produzione e nella programmazione, […]

Monaco, 2 lug. (AdnKronos Salute) – La Brexit “è una sfida per l’economia europea, ma rappresenta anche un rischio di incappare in ritardi e carenze di farmaci: a risentirne sarebbero i pazienti. Per noi Brexit ha significato molto lavoro e impegno, nella logistica, nella produzione e nella programmazione, proprio per evitare problemi di qualsiasi tipo ai pazienti”. Ad affermarlo è Isma Benattia, vice president Europe Medical di Amgen, a margine di una visita all’Amgen Research Munich. Con oltre 20 mila dipendenti nel mondo, l’azienda ha infatti in Gran Bretagna uno dei suoi cinque centri di ricerca.