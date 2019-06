Minori dati in affido, il leghista Ostelllari: «Ora commissione d’inchiesta su abusi»

La proposta di Ostellari: «È il modo migliore per fare chiarezza su realtà e procedure non limpide»

«Il disegno di legge della Lega per l’istituzione della commissione d’inchiesta sulle comunità familiari che accolgono i minori sarà all’esame delle commissioni congiunte Giustizia e Affari costituzionali di Palazzo Madama giovedì mattina».

Ad comunicarlo è il senatore del Carroccio Andrea Ostellari, che presiede la commissione Giustizia del Senato. «È questa la maniera migliore che noi della Lega conosciamo e che preferiamo alle chiacchiere inutili», aggiunge Ostellari, «lavoro, buonsenso e ascolto totale delle istanze che arrivano dai cittadini.

Chi ha governato prima di noi ha completamente dimenticato i bisogni della gente comune. Noi rispondiamo presente e ci assumiamo le responsabilità», dice il presidente della commissione Giustizia del Senato, «come abbiamo fatto con la videosorveglianza per garantire la sicurezza dei nostri bimbi e delle persone in difficoltà. La commissione avrà poteri d’indagine veri e propri e potrà fare chiarezza su realtà e procedure non limpide. Confido che su un tema come la tutela dei minori e la trasparenza si possa trovare la massima convergenza e che la proposta della Lega possa giungere a una tempestiva approvazione. Grazie al ministro Lorenzo Fontana e al vicepremier Matteo Salvini», conclude Ostellari, «che hanno dato un forte impulso a questa iniziativa normativa dimostrando una straordinaria sensibilità verso queste tematiche».