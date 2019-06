Sanders e Biden avanti a Trump

negli Usa i sondaggi per le prossime elezioni presidenziali vedono Trump in difficoltà, suoerati sia da Biden che Sanders

Se si votasse oggi per le presidenziali sia Joe Biden che Bernie Sanders sconfiggerebbero, Donald Trump con un vantaggio di 10 punti nel voto popolare. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi da Emerson Polling che conferma come, ad ancora un anno e mezzo dalle elezioni di 2020, Trump sia indietro nei sondaggi. Il presidente viene dato sconfitto non solo nell’ipotetico duello con i due candidati al momento front runner nella corsa per la nomination democratica ma anche con altri candidati.

Le senatrici Elizabeth Warren e Kamala Harris batterebbero infatti entrambe il presidente, la prima con un vantaggio di 6 punti e la seconda di quattro.