Migranti: Sea Watch 3, presidio di solidarietà davanti Cattedrale Palermo

Palermo, 25 giu. (AdnKronos) – Presidio di solidarietà per la Sea Watch 3 questa sera, dalle 21, davanti al sagrato della Cattedrale di Palermo. All’iniziativa hanno finora aderito Legambiente Sicilia, Mediterraneo Antirazzista, Forum Antirazzista, Laici Comboniani Palermo, Emmaus Palermo, Cobas Antirazzista e Cobas Scuola Palermo, l’associazione Antimafie Rita Atria e Arci Sicilia.

“La vicenda della SeaWatch assume ogni giorno di più contorni disumani – si legge in una nota – disumanità tratteggiata nelle ultime ore dal dileggio con cui il ministro dell’Interno ha commentato la disponibilità manifestata dall’arcivescovo di Torino di accogliere le 43 persone che ormai da 12 giorni sono bloccate in mezzo al mare di fronte alla costa lampedusana. Di fronte a tale disumano trattamento si moltiplicano di giorno in giorno le iniziative e le manifestazioni di solidarietà che prendono quasi tutte spunto da quanto si sta facendo da giorni proprio a Lampedusa, sotto la guida del parroco don Carmelo La Magra. Riteniamo che vada data forza e visibilità a questo segno organizzando sui territori iniziative di identico tenore per far emergere una volta di più in maniera netta la nostra contrarietà alla politica dei porti chiusi, dei respingimenti e della trasformazione del nostro mare in un cimitero sommerso!”.