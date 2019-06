La pillola fu creata nel 1952

E’ morto a 102 anni, in California, il chimico George Rosenkranz, padre della pillola anticoncezionale.

Ebreo ungherese scappato dall’Europa durante la Seconda guerra mondiale, si rifugiò prima a Cuba e poi in Messico, dove entrò a lavorare come direttore delle ricerche per la Syntex, dove nel ’ 51 sintetizzò la pillola.