Autonomia: al via vertice Conte-vicepremier

Roma, 25 giu. (AdnKronos) – E’ appena iniziato a Palazzo Chigi il vertice sulle autonomie con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, la ministra per gli Affari regionali Erika Stefani, il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia, il ministro ai Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro, il sottosegretario agli Affari Regionali Stefano Buffagni. Oggetto della riunione è il dossier autonomie in vista del Consiglio dei ministri convocato per domani sera alle 18.50. Il vertice politico appena cominciato ha l’obiettivo di sciogliere i nodi di merito sui singoli capitoli degli accordi con Veneto, Lombardia, Emilia Romagna.